Xamineyî: Divê Îsraîl baceke giran bide

Navenda Nûçeyan (K24) – Rêberê Bilind ê Komara Îslamî ya Îranê Ayetullah Elî Xamineyî, Îsraîl bi kuştina Îsmaîl Heniye tawanbar kir û got: “Divê Îsraîl baceke giran bide û tola xwîna Heniyê, bi xwe dizanin.”

Xamineyî di peyamekê de got: “Rejîma tawanbar a Îsraîlê mêvanê me yê ezîz di mala me de şehîd kir û em hemû xemgîn kirin, lê rê li ber cezayê xwe yê giran jî vekir.”

Xamineyî hevxemiya xwe ji “Bereyê Berxwedanê”, gelê Filistînê û malbata Heniye re nîşan da û tekez kir, Komara Îslamî ya Îranê erkê xwe dibîne ku tola xwe hilîne, ji ber ku bûyer di nava axa Îranê de pêk hatiye.

Tevî karvedanên navdewletî li ser kuştina Serokê Polîtburoya Hemasê Îsmaîl Heniye li Tehranê, Îsraîl hîn berpirsyariya bûyerê negirtiye ser xwe û bi biryara Serokwezîrê wî welatî Benjamin Netanyahu jî, dana daxuyaniyan li ser vê bûyerê, li hemû rayedarên hikûmet û leşkerî qedexe kiriye.

Îsmaîl Heniye û pasewanekî wî îro 31ê Tîrmehê di êrîşekê li cihê mana xwe ya li derdora Tehranê hatin kuştin, Îranê jî ragihand, ew lêkolînê derbarê çawaniyê êrîşê dikin û ewê di pişt re ji raya giştî re aşkere bikin.