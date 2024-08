Wezîrê Perwerdeyê: Em dilxweş in ku hişyariya malbat û civakê li ser perwerdeyê zêde bûye

Navenda Nûçeyan (K24) – Duyemîn Konferansa Perwerdeya Kurdistanê ya bi navnîşanê “Perwerdeya Baş, Derfetên Baştir” îro 1ê Tebaxê bi çavdêriya Wezîrê Perwerdeyê Alan Heme Seîd dest pê kir.

Alan Hema Seîd gotarek di konferansê de pêşkêşt û tê de got: “Eger em li dîroka 100 salî ya sektora perwerdeyê li Kurdistanê binerin, em dibînin ku di çend qonaxan re derbas bûye.”

Diyar kir: “Şêx Ebdulselam Barzanî di sala 1907’an de, nameyek ji Sultan Evdilhemîd re nivîsand û di xalekê wê de, daxwaz kir perwerde bi Kurdî be û bacên ku tên komkirin jî ji bo avakirina dibistanan li gundan be.”

Herwiha got: “Piştî sala 1991ê, destpêkê Wezareta Perwerdê hat avakirin ku yekemîn wezareta navxwe ya hikûmeta Herêma Kurdistanê bû. Piştî 2003’an jî, serdema avakirina dibistanan, damezirandina mamosteyan, destpêkirina bernameyan bû.”

Wezîrê Perwerdeyê got: “Demên me yên herî xweş ev in ku hişyariya malbatî û civakî ji bo pirsa perwerdehiyê zêde bûye. Dê û bav jî zêdetir girîngiyê didin perwerdeya zarokên xwe. Ev jî bêtir zextê li ser biryardêrên perwerdehiyê dike ku ji bo baştirkirina sektora perwerdehiyê, xebatek bêtir û cidîtir bikin.”

Di konferansê de, behsa rola perwerdeyê di xurtkirina endametîbûna niştimanî de û guhertinên şoreşa pîşesazî ya pêncem, bi taybetî di warê zîrekiya destkird de ku em gihîştine, dike ku çawa dikarin qada perwerdehiya pîşeyî û teknîkî bê berfirehkirin.