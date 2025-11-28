Zanîngeha Şirnexê: Serok Barzanî beşdarî Sempozyûma Melayê Cizîrî dibe
Navenda Nûçeyan (K24) – Li navçeya Cizîra Botan a ser bi parêzgeha Şirnexê ve, Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya Melayê Cizîrî dest pê kir. Hat ragihandin, Serok Mesûd Barzanî jî dê sibe beşdarî vê çalakiya zanistî û çandî bibe.
Bi amadebûna hejmareke mezin a lêkolîner û akademîsyenên navxweyî û biyanî, îro 28ê Mijdarê kar û xebatên sempozyûmê li Cizîrê dest pê kirin.
Serokê Zanîngeha Şirnexê Ebdulrehîm Alkiş kêfxweşiya xwe anî ziman û got: "Beşdarbûna Serok Barzanî di vê çalakiya zanistî û rewşenbîrî de, cihê şanazî û kêfxweşiyeke mezin e ji bo me. Em ê li ser ax û warê Melayê Cizîrî pêşwaziyeke germ lê bikin."
Herwiha Şêwirmenda Serokkomarê Tirkiyeyê Gulşen Orhan ji Kurdistan24ê re ragihand: "Beşdarbûna Serok Barzanî di Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya Melayê Cizîrî de gelek giring e û bi hatina wî jî dê hemû Kurdên her çar aliyan bên ba hev."
Sempozyûm ji aliyê Parêzgariya Şirnexê, Qeymeqamiya Cizîrê û Zanîngeha Şirnexê ve tê birêvebirin û du rojan didome. Nêzîkî 90 kesayetî, lêkolîner û akademîsyen ji seranserê cîhanê, Tirkiye û Herêma Kurdistanê beşdar in.
Di çarçoveya panel û semîneran de, lêkolînên li ser jiyan, berhem, felsefe û bandora Melayê Cizîrî tên pêşkêşkirin.