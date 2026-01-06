Kazim Zubeydî: Hêzên Delta li ser sînorê Iraqê ne, operasyoneke mezin nêzîk e
Navenda Nûçeyan (K24) – Şirovekarê siyasî û leşkerî Kazim Zubeydî hişyarî da ku hêzên taybet ên Amerîkayê (Delta Force) li ser sînorên Iraqê hatine bicihkirin. Zubeydî diyar kir jî, ji bo nehiştina çekên mîlîsan, dibe ku Iraq bibe qada operasyoneke mezin a Amerîkayê.
Şirovekarê leşkerî Kazim Zubeydî di hevpeyvînekê de li gel Kurdistan24ê, bal kişand ser serhişkiya mîlîsan a di warê danîna çekan de û tekez kir ku ev rewş Iraqê ber bi karesateke mezin ve dibe.
‘Çek ji bo mîlîsan bûye îdeolojî’
Zubeydî destnîşan kir, komên çekdar ên di bin sîwana "Bereya Berxwedanê" de kar dikin, ew çekan wekî "pîroziyekê" dibînin û naxwazin wan radestî dewletê bikin. Got jî: "Lê belê hemû aliyên siyasî, hikûmet û Amerîka jî li ser wê yekê hevnêrîn in ku divê çek tenê di destê dewletê de be. Mîlîsên ku li dervayî qanûnê tevdigerin, xwe xistine nav rewşeke metirsîdar û dê werin cezakirin."
Bandora Îranê û rûbirûbûna mezin
Li gorî nêrîna Kazim Zubeydî, biryarên van komên çekdar ne serbixwe ne û got: "Ew bi xwe dibêjin ku ew bi Komara Îslamî ya Îranê re ne û çi ferman ji wan re were, dê cîbicî dikin. Bi vê helwestê, ew îsbat dikin ku çekên wan çekên Îranê ne. Ev yek Iraqê dixe nava rûbirûbûneke rasterast a li gel Amerîkayê û heke çareseriyek neyê dîtin, dê Iraq rastî şînekî mezin were."
Senaryoya Venezuelayê û Hêzên Delta
Zubeydî bal kişand ser raportên hewalgiriyê û aşkere kir, hêzên taybet ên Amerîkayê (Delta Force) —yên ku berî çend rojan Serokê Venezuelayê Nicolas Maduro girtibûn— niha li ser sînorên Iraqê, bi taybetî li aliyê Sûriye û Urdinê hatine bicihkirin.
Herwiha hişyarî da û got: "Berdewamiya mîlîsan a di çekdariyê de, dê bibe sedem ku Amerîka êrişî baregeh û serkirdeyên wan bike. Wezîrê Berevaniyê yê Amerîkayê jî berî du rojan ev peyama tund dabû. Hebûna Hêzên Delta li ser sînoran nîşan dide ku di demeke nêz de, dê li Iraqê rûdanên mezin û operasyonên taybet werin kirin."