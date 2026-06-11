Danasîna Mîhrîcana Belgefîlman a Amedê ya 10. hat kirin
Diyarbekir (K24) - Li Diyarbekirê bi rêrismekê Mîhrîcana Belgefîlman a Amedê ya 10. hat danasîn. Di bernameya danasînê de hate amajekirin ku dê ji gelek welatan belgefîlm îsal di mîhrîcanê de pişkdar bibin û di mijarên wek mafên jinan, azadiya raderbirrînê, çand û dîrok, mafên Kurdan û trajediyên hatine serê Kurdan de berhem werin pêşkêşkirin.
Mîhrîcana Belgefîlman a Amedê ya 10. îsal bi hevkariya Şaredariya Peyasê û Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilatanavîn tê lidarxistin, ku îsal jî bi sedan berhem dê di mîhrîcanê de pişkdar bibin.
Di mîhrîcana borî de, li ser 2 pişkên sereke xelat hatibûn dayîn ku pişkek xelata Orhan Dogan a Heqîqet û Dadperweriyê bû û pişka din jî xelata Leyla Qasim a Azadiyê bû, ku îsal jî dê di mîhrîcanê de çand, huner û dîroka Kurdan bi berhemên cuda cuda bi rêbazên cuda cuda yên hunerî werin vegotin.
Hevserokê Şaredariya Peyasê Cengîz Dundar di vî warî de got: “Ev 100 sal in ku komara Tirkiyeyê hatiye avakirin û hîn jî mafên Kurdan nehatine nasîn, armanceke van festîvalan jî ew e ku rewşa Kurdan bi rêbaza hunerî were vegotin û bi rêbazeke hunerî daxwaza mafên Kurdan were kirin.”
Di rêrisma danasîna Mîhrîcana Belgefîlman a Amedê de kurtekonsertek jî ji aliyê muzîkjen Sarya û Welat ve hat pêşkêşkirin. Organîzatorên mîhrîcanê didin zanîn ku kesên bixwazin bi berhemên xwe pişkdarî mîhrîcanê bibin dikarin serîlêdanên xwe bikin, ku îsal jî tê pêşbînîkirin di mîhrîcanê de ji gelek welatên cuda cuda belgefîlm werin pêşandan.
Rêveberê Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn OMER FÎDAN jî got: “Sala borî, 771 fîlman serîlêdan kiribûn. Îsal jî çaverê ne ku ji gelek welatên cuda, ji Meksîka, Kanada, Amerîka, ji gelek welatan serîlêdan çê bibin.”
Mîhrîcana Belgefîlman a 10. Ya Amedê dê di navbera 25-29ê Îlonê de li Diyarbekirê were lidarxistin, ku îsal dirûşma mîhrîcanê “Em li vir in, nobedarê dara guzê ne” ye.”