Reng dihêlin bêhtir bi jiyanê bigirim

Li ser tevgera şêwekariyê ya Kurdî û bi taybet a jinê, Melek Muxtar dibêje: Rewşa tevgera şêwekariyê ya Kurdî li Kurdistana Sûriyê ji rewşa tevgera ramyarî, siyasî, yan çandî ne cuda ye, ma rewşa me ya giştî baş e, heta ku rewşa şêwekariyê baş be?! Wêranî û nexweşî li her derekê ye. Hunermendên Kurd ên Sûrî niha li kû ne?! Hemû wek vî gelî li hemû cîhanê belav bûne. Heger bêhtir ji nîvê Kurdan koçber bûne, tabî şêwekar jî di nav de emê çawa bikarin vê rewşê binirxînin?! Ezê li hember vê pirsê bêdeng bimînim. Heger hunermendek biqasî bejna Omer Hemdî nikarî di xaka welatê xwe de bihata veşartin, emê çawa li ser rewşeke ewqas bi toz û bahoz biaxivin?! Li vir bêdengî ciwantir e.

Dema rengê Melek Muxtar bi zîziya ji welat re tevlîhev dibe, çi tablo li pêş me berceste dibe? Melek Muxtar: Ma ti reng mane? Ma ti reng ji welat re mane û ma ti tiştek di hinava me de maye bi zîziyê bigurpe?! Ji welat wek miriyan derketin, çawa mirî dikarin bibîr bînin?! Ev gotin çehrê tabloya li pêş me berceste dike, tabloya mirina me, ya ku bi kêm qerebalixî û pir bêdengî hatiye xêzkirin, heta lê hatiye ku reng di me û ji me ve winda dibin. Tablo wiha lê hatiye, girîngiya wê ji kiryara bi serê me de hatiye kirin, kêmtir bûye.