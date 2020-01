Li Bakûr û Tirkiyê % 30 ji zarokan bi mehra melê tên zewicandin

K24 – Navenda Nûçeyan

Li Diyarbekirê sazî û rêxistinên parastina mafên jin û zarokan bertek nîşanî sererastkirina lêborîna yasayî ya ji bo kesên ku destdirêjiyê li jin û zarokan dike dan. Li gorî nirxxandina rêveberên sazî û rêxsitinan, hejmara kesên ku destdirêjiyê li jin û zarokan dikin zêde dibin û nayê qebûlkirin û Dewlet li wan bibore.

Ji aliyê Wezareta Dadê ya Tirkiyeyê ve duyemîn paketa darazê tê amadekirin û tê çaverêkirin ku di vê mehê de di parlementoya Tirkiyeyê de were gotûbêjkirin û hin xalên yasayê werin guhertin. Di pêşnûmaya yasayê de derbarê kesên ku destdirêjî li jin û zarokan jî kirine de hin guhertin cih digirin. Li gorî nirxandina sazî û rêxistinên parastina mafên jin û zarokan, bi sererastkirina yasayê dê gelek kesên ku destdirêjî kirine ji sizayan xilas bibin. Li gorî nirxandina Mafnas Xezal Bayram Kolumanê bi guhertina hin xalên yasayî rêya zewacan zarokan vedibe.

Mafnas Xezal Bayram Koluman ji K24ê re got: "Em dibînin ku bi sererastkirina hin xalên yasayê rêya zewaca zarokan tê vekirin. Divê were zanîn ku yên jêr 18 saliyê zarok in. Divê bi ti awayî zewacên zarokan neyên qebûlkirin. Em li heviyêne ku nakokiyên di nav yasayan de werin sererastkirin. Niha bi van yasayan wisa dikin ku; temenê zewacê ji 18'ê saliyê dadixin 15'an. Lê em vê yekê red dikin."

Rêveberên sazî û rêxistinên parastina mafên jin û zarokan amaje dikin ku, qîzeke 12, 13, 14, 15, û 16 salî êdî piştî destdirêjiyê bi biryara dadgehê û vîna xwe dikare bi ew kesê lê destdirêjî kiriye re bizewice. Li gorî encamên lêkolînan, %30'ê zarokan bi mehra melê tên zewicandin û ev yek jî li ser derûniya zarokan bandoreke neyînî peyda dike. Hevseroka HPD'ê ya Şaxa Diyarekirê Hulya Alokmen Uyanik jî amaje dike ku, zewicandina zarokan wan ji mafê perwerdehiyê jî bêpar dihêle.

Hulya Alokmen Uyanik dibêje: "Jin heta ku jêr 18 saliyê ye zarok e. Ji beriya 18 saliyê were zewicandin ev sûc e. Em li dijî vê yekê derdikevin. Hin kesên ku jêr 18 saliyê zewicîne hene û niha mêr di zindanê de ne û jin û zarok li derve ne. Dixwazin vê mexdûriyetê bînin pêşiya me da ku em qanih bibin. Lê dema ku bi vê yasayê pêşiya zewacên zarokan vebin dê gelek kes mexdûr bibin."

Li gorî nirxandina mafnasan, zarokên ku tên zewicandin hîn zarok dibin dayîk û nexweşiyên derûnî dijîn û gelek ji wan dawî li jiyana xwe tînin. Mafnas amaje dikin ku nêzî 10 hezar zindanîkiriyên ku destdirêjî li zarokan kirine, dê bikaribin bi sererastkirina yasayê azad bibin. Parastvanên mafên jin û zarokan li dijî sererastkirina yasayê derdikevin û bang li malbatan dikin ku zarokên xwe perwerde bikin û ji kevneşopiyan xirab biparêzin.