Xelkê Diyarbekirê bi gulan pêşwazî li geştiyarên Hewlêrê dikin

K24 – Diyarbekir

Piştî êrîşa li Trabzona hember geştiyarên Kurdistanê hatî pêkanîn saziyên sivîl ên Bakurê Kurdistanê wek bertek bi gulan pêşwaziya rêwiyên ji Hewlêrê hatîn Diyarbekirê kirin. Nunerên saziyên sivîl amaje kirin ku êrîşa hember geştiyaran nayê qebulkirin, rêwiyên hi Hewlêrê hatîn Diyarbekirê helwesta saziyên sivîl bi keyfxweşî pêşwazî kirin.

Di 18ê Tîrmehê de komeke geştiyarên Kurdistanê dema li bajarê Trabzonê derketi bûn geştê û xwestin bi alaya Kurdistanê wêne bikêşin rastî êrîşeke nijadperestî hatibûn. Li ser vê yekê jî saziyên sivîl ên Diyarbekirê yên wek Jûra Pîşesazî û Bazirganiyê, Yekîtiya Jûra Esnafan, Borsaya Bazirganiyê, Komeleya Pîşesaz û Karsazan, Yekîtiya Kompaniyên Geştiyariyê û Rêveberên Partiya Azadiya Kurdistan PAKê wek bertek bi gulan pêşwaziya rêwiyên ji Hewlêrê hatine Diyarbekirê kirin. Serokê Jûra Pîşesazî û Bazirganiyê Ya Diyarbekir Mehmet Kata amaje kir êrîşa Trabzonê nayê qebulkirin û wan xwesti dostaniya Diyarbekirê bo xelkê Başurê Kurdistanê nîşan bidin.

Serokê Jûra Pîşesazî Bazirganiyê ya Diyarbekir Mehmet Kaya ji K24ê re got: "Ax û al û zimanê herkesî pîroz e. Divê ev baş were zanîn. Divê herkes li hember van nirxan rêzê nîşan bidin. Êrîşa ku li Trabzonê hember geştiyarên Kurdistanê pêk hat nayê qebulkirin. Me xwest hember wê êrîşê bertekek wisa nîşan bidin. Ji ber wê jî em îro bi gulan pêşwaziya rêwiyên ku ji Hewlêrê hatine Diyarbekirê dikin."

Saziyên sivîl ên Diyarbekirê li Balafirgeha Diyarbekir bi panakrta ku di ser de "Hun Bi Xêr Hatin Bajarê Xwe" dinivîsî pêşwaziya rêwiyan kirin. Rêwiyên ku ji Hewlêrê hatîn Diyarbekirê jî ji pêşwazîkirina saziyên sivîl ên Diyarbekirê keyfweşbûn û anîn zimên ew naxwazin careke din êrîşên wiha rû bidin.

Rêwî: "Di geştiyariyê de divê meseleyên siyasî daxil nebin. Bi teybetî jî geştiyarên ku ji Kurdistanê tên Tirkiyeyê."

Rêwî: "Ji bo ku bi van gulên ciwan pêşwaziya me kirin em spasiya xelkê Diyarbekir dikin. Ev bersiveke bo xelkê Trabzon. Em Kurdên Başur dibêjin hemu deriyên me bo Kurdên her çar parçeyê Kurdistanê vekirî ne, her wiha bo hemu xelkê Tirkiye jî."

Rêwî: "Ez gelek keyxweş bûm û spasiya van kesan dikim."

Rêwî: " Tiştekî zor ciwan bû ku em wiha hatin pêşwazîkirin."

Rêwî: "Ez çavên wan maç dikim. Ev helwesteke pêwîste ku Kurd denge xwe bikin yek û bertekên wiha nîşan bidin da ku ev tiştên wiha careke din ser Kurdan û alaya Kurdan çênebe."

Saziyên sivîl ên Diyarbekirê bang li xelkê Başurê Kurdistanê kirin ku ew bi awayeke bi aram dikarin serdana Diyarbekirê bikin û deriye Diyarbekirê heta dawiyê ji bo wan vekirî ye ku divê Diyarbekirê jî wek mala xwe bibînin û ji ber êrîşa Trabzonê planên xwe yên geştê betal nekin.