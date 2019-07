NATO: Mûşekên S-400 bi sîstema NATOyê re nagunce

K24 – Navenda Nûçeyan

Sekreterê Giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg got: Mûşekên S-400 ên Rûsî bi sîstema NATOyê ya parastinê re nagunce.

Sekreterê Giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg li Amerîka daxuyaniyek da û got, her welatek azad e û dikare çêkê parastina xwe bikire, lê endamên NATOyê pêwîst e bizanin ka ew çek dê bi sîstema wan re bigunce yan na.

Jens Stoltenberg got jî: Ew gelekî bi gûman e ku edî Tirkiye nikare ligel sîstema F-35 kar bike û nabe perçeyek ji vê sîstemê.

Li ser pirsa "ka Tirkiye dê ji NATOyê were derxistin an na" Stoltenberg got: Heta niha ti endameke NATOyê daxawazeke bi vî rengî nekiriye.

Ji roja 12ê vê mehê ve pêvajoya radestkirina mûşekên S-400 bi awayek fermî destpê kiribû û sê firokeyên Rûsyayê perçeyên mûşekan anîbûn binkeya esmanî ya Murted a Enqerê. Anîna mûşekên S-400 berdewam e û firokeya 15emîn jî gihişt Enqereyê.

Her çiqas Amerîka û NATO li hember kirîna mûşekên S-400 nîgeraniya xwe nîşan dabin jî, Tirkiye vê yeke wek bi pêdivî pênase dike û dibêje ku kirîna mûşekên S400 ne ji bo êrîşê ye, ji bo berevaniyê ye.

S. B