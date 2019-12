Serok Barzanî peyameke serxweşiyê arasteyê Sekreterê PDK-Sê kir

K24 – Navenda Nûçeyan

Serok Mesûd Barzanî peyameke serxweşiyê arastî Sekreterê Partiya Demokrat a Kurdistanê- Suriye (PDK-S) Siûd Mela kir, bi boneya koça dawiyê ya pismamê wî.

Duhî nivîskar, rojnamevan, siyasetmedar û Endamê Encûmena Rawêjkariyê ya PDK-Sê û berpirsê ragehandina navendî ya wê partîyê Ekerem Mela li nexweşxaneyeke Şamê koça dawiyê kiribû.

Peyama serxweşiyê ya Serok Barzanî:

Bi navê xwedayê mezin û dilovan

Birayê birêz Kak Siud Mela Sekreterê Partiya Demokrata Kurdistan - Sûriye

Bi xemeke zêde ve nûçeya koça dawî ya pismamê we yê birêz, xwedê jêrazî Ekrem Seîd Mela gihîşt me. Serxweşiya xwe pêşkêşî we yên birêz û malbat û kesûkarên we dikim û xwe bi hevbeşê xema we dizanim. Ji xwedayê mezin hêvîdar im xwedê jêrazî bi bihûşta fireh şad bike û hedar û aramiyê bi hemû aliyek bibexşê.

Inna Lilleh We Inne Ileyhî Racîun (Em Ji Xweda Hatin Û Emê Dîsa Vegerin Xweda)

Mesûd Barzanî

18.12.2019

S. B