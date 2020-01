Mezlûm Ebdî ji bo çarenivîsa girtiyên DAIŞê bersiva Lavrov dide

K24 – Navenda Nûçeyan

Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî bersiva Wezîrê Derve yê Rûsyayê dide û radigihîne, derbarê çarenivîsa girtiyên DAIŞê de, hevrêziyeke berdewam di navbera HSD û Amerîka û Rûsyayê de heye.

Fermandarê Giştî yê HSDê Mezlûm Ebdî li Twittera xwe nivîsî, tevî karînên kêm ên HSDê û gefên Tirkiyê li ser girtîgehên çekdarên DAIŞê çê dike, lê HSDê karî vê dosyê birêve bibe û ewlehî û aştiya navdewletî biparêze.

Mezlûm Ebdî bersiva Wezîrê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov jî da û got: Raportên Lavrov behsa wê dike, ne bi dîqet in. Di derbarê çarenivîsa çekdarên DAIŞê, hevrêziyeke hema hema rojane di navbera hêzên me û aliyên navdewletî ji nava wan jî Amerîka û Rûsyay de heye”.

Sergey Lavrov ragihandibû, çekdarên DAIŞê ji girtîgehên HSDê direvin û Mosko lêkolînê di derbarê nûçeya ku HSDê bi pereyan çekdaran berdide de dike.

Fermandarê HSDê pêştir ragihandibû, nêzîkî 12 hezar çekdarên DAIŞê li cem HSDê girtî ne.

S. B