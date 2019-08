Serok Barzanî : Erkê me parastina serweriyên gelê Kurdistanê ye

K24 – Navenda Nûçeyan

Serok Barzanî radighîne, erkê me hemûyan e rûbirûyî wan hewlan bibin, ku armanc jê têkdana çand û bihayan û bêrêzîkirin e bi serweriyên gelê Kurdistanê.

Serok Mesûd Barzanî li gel Endamên Rêxistina Neviyên Eylûl ya li sînorê Liqa 26ê Gulan a Partiya Demokrat a Kurdistanê civiya.

Di vê civînê de Serok Barzanî, spasî û pêzanînên xwe pêşkêşî Rêxistina Neviyên Eylûl kir, girêdayî wan kar û çalakiyên, ku li devera Balekayetî ya ji bo parastin û nûjenkirina şûnewar û bîranînên şoreşa Eylûl encam dan e û bi erkek pîroz da zanîn û hêviya serkeftin û berdewamiyê, ji bo wan xwest.

Di dirêjahiya vê civînê de, Serok Barzanî tekezî liser parastina wan biha û destkeftan kir, ku bi xwîn û xebata mîlletê me pêkhatin e û ragihand, pêwîst e bihayên gelê me bi zîndî rabigrin û erkê me her aliyek e, ku rûbirûyê wan hewlan bibin, ku armanca wan têkdana çand û bihayan û bêrêzîkirin e, bi serweriyên gelê Kurdistanê.

C.B