Amrîka: Hêzên Me li Tenif û esmanê rojhilata Suriyê dimîne û hêzên dinên Hevpeyamanan şûna Me digirin

K24- Hewlêr

Nûnerê Amerîkayê ji bo dosyeya Sûriyê ragihand, hejmarek ji welatên Hevpeymaniya Navdewletî piştî vekşandina Hêzên Amerîkî, dê hêzê ji bo bakura rojhilatê Sûriyê bişîn in. Ceymis Ceffrey got jî, Amerîka dê liser esmanê bakurê rojhilatê Sûriyê bimîne. Herweha li bingehê Tenif jî, dê hêzên xwe bihêle.

Emerîka hewil dide gerêntîya aramîya navçeya Rojavayê Kurdistanê bike berîya ku hêzên xwe jê vekşîne..

Nûnerê Amerîkî jibo dosêya Sûriyê ku hevdem nûnerê serokê Amerîka ye di Hevpeymanêya Navdewletî de Ceymis Cêfrî raghand, ku dibe hejmarek ji welatên Hevpeymanya Navdewletî hêzên xwe li navçeya bakura rojhlatê Sûriyê belavbikin, piştî ku hêzên Amerîkî jê vekşin.

Wî berpirsê Amerîkî red kirîye navê wan welatan eşkere bike û da zanînin ku dibe di heftiyên bihêt de ew welat bi xwe wê biryarê raghînin. Eşkere jî kir ku dibe hejmarek ji welatan bi bêdengî beşdariyê di wê planê de bikin.

Ev daxuyaniyên Amerîkî piştî ku Cêfrî hejmarek hevdîtnan li darxist li Parîs û Bruksilê li wan herdu welatan li gel serkirdeyên serbazî û siyasiyên di nava Hevpeyaminiya Navdewletî de civya bû.

Cêfrî tekez kiriye ku vekşandina hêzên wan berdewame û ew vekşandin tenê bi hêzên Amerîkî ve grêdaye. Eşekre jî kir Amerîka wê berdewam be li ser parastina çavdêriya esmanî û operasiyonên esmanî li bakura rojhlatê Sûriyê, û dê berdewam be li ser hebûna xwe li bingehê Tenif, û amadeye jî di her demekî de hêzê bişîne jibo dûvçûna armancên tîroriyên destinîşan kirî bike.