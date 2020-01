Rêveberiya Giştî ya Asayişa Hewlêrê bersiva Mehmûd Sengawî dide

K24 – Navenda Nûçeyan

Rêveberiya Giştî ya Asayîşa Herêma Kurdistanê bi tundî bersiva endamê Encûmena Giştî ya Rêveberiya YNKê Mehmûd Sengawî da, ku pêştir bi daxuyaniyekê “bi awayekî ne rewa û bi asteke nizim wek xwe êrîşî hêzên asayişê kiriye”

Daxuyanî wiha ye:

Ji aliyê Rêveberiya Giştî ya Asayîşa Hewlêrê ve bersiva pêwîst bo Mehmûd Sengawî

Çend rojan berî niha Mehmûd Sengawî bi awayekî ne rewa û bi astekî nizim de wekî xwe êrîşî hêzên asayîşê kir û nemaqûlane di derbarê dilsoz û lawên vî gelî û saziyên fermî yên Herêma Kurdistanê de axaftiye. Ew gotinên Mehmûd Sengawî li ser dosyaya tometbarekî ku li ser bazirganîkirina 60 kîlo madeyên hişber hatibû girtin û li girtîgehê jî dawî bi jiyana xwe anîbû ne.

Em hest û sozên kesûkar û alîgirên wî kesî têdigehin ku ew jî têkelî vî karê firotin û bazirganîkirina madeyên hişber hatiye kirin, deriyê me vekiriye bo her cure lêkolînekê ku gûman li ser wî hebin û lêkolîn di vê derbarê de li gel aliyên fermî yên peyvendîdar jî berdewam in.

Aşkerakirina wê grûpa tewanbar destkefteke mezin e bo proseya lêgerîn û aşkerakirina wan grûpên mafyayî yên dixwazin Herêma Kurdistanê bikin navenda bazirganî û mûptelakirina welatiyan bi madeya hişber ve. Em dizanin qaçaxçîtî di nav binpêkirinan de çalak dibe, ji ber wê em ecêb namînin qaçaxçiyek tê nasîn ê sînorên navçeya Germiyanê, ku têkelî bazirganiya reş û endamê tora bazirganiya ne rewa ye û gelek ecêb nîne berevaniyê li tora mafyayê bike û li ser wan helwest diyar bike û kaxezan têkelî pêwendiyên navbera partiyan de jî bike.’’

Saziya Asayîşa Herêma Kurdistanê ji lawên dilsoz ên gelê me û bêxew û gelek diwestiyan pêk hatiye. Bi hezaran şehîd û birîndar me dane, ku welatî bi aramî û asayîşê de bijîn. Herwaha Herêma Kurdistanê parastî be ji her cure gef û metirsiyekî terorîstan û mafyayên madeyên hişber. Ji ber wê jî alîkarî û piştevanî û destxweşiya niştimaniyên dilsoz li gel me xwedî giringiyeke mezin e, lê şirîkên tewan û qaçaxçî yên xwe dinirînin bê qîmet e.

Saziya me mafê xwe dibîne ku her cure tometekî nerewa û teşhîra li hember sazî û hêzên me rêkarên yasayî li dijî wan bikar bîne.

Rêveberiya Giştî ya Asayîşa Hewlêrê.

20.01.2020