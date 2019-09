Nêçîrvan Barzanî pesnê rola Fransa kir

K24- Hewlêr

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê pesnê rola Serok Macron û Fransayê li piştgîriya Herêma Kurdistanê kir û dûpat kir ku gelê Kurdistanê rêz û pêzanînên xwe ji bo dostayetî û piştgîriya Fransa heye û xwazyarê zêdetir pêşxistina peywendiyên li gel Fransa ye.

Serok Nêçîrvan Barzanî piştî nîvroya îro yekşem 08/09/2019 li hevdîtinek da li gel Olivier Decottignies Konsolê Giştî yê nû yê Fransa li Hewlêr, ji bilî pîrozbahiya destbikarbûna wî ya li erkê wî nû da, hêviya serkeftinê xwest û hemû piştgîrî û hêsankariyekî dûpat kir.

Her wiha rêzdar balkişand li ser rola Serok Macron Serokê Fransa ya li piştgîrîkirina Herêma Kurdistanê û hewlên wî yên ji bo destpêkirina diyaloga Hewlêr û Bexda ku li encamê da her dû alî karîn hengavên ji bo asayîkirina peywendiyan û çareserkirina hinek ji kêşeyan bikin, her wiha piştgîriya xwe ji bo hewlên Fransa ya bi navê çareserkirina nakokiyên di navbera aliyên siyasiyên Kurdî yên li Kurdistana Sûriye derbirî.

Li hevdîtinê de her dû alî tîşk xistin li ser rewşa emnî, siyasî û aboriya Iraqê û tekez li ser girîngiya hevkarî û hemahengiya di navbera Herêma Kurdistan û Hikûmeta Federal ya ji bo parastina asayîş û aramiyê bi taybetî li navçeyên nakokî li ser kir. Konsolê Giştî yê Fransa li Hewlêr spas û pêzanînên welatê xwe ji bo hevkarî û yarmetiyên Herêma Kurdistanê ya ji bo koçber û penaberan dûpat kir.

Her wiha tîşk xiste li ser serdana çaverê kiriya Serokê Fransa Emmanuel Macron ya Iraq û Herêma Kurdistanê.