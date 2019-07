Peyvdarê AK Partî: Em dê S400an aktîf bikin

K24 – Navenda Nûçeyan

Berdevkê AK-Partiyê Omer Çelîk dibêje: Tirkiye dema S400an kirî, dê bikar jî bîn e.

Omer Çelîk bi kombûneka rojnamevanî de, bersiva îddiayên wekî ``Tirkiye dê S400an bikire, lê aktîf nake`` da û ragihand, ko Tirkiye dema S400an bikire, dê bikarbîn e.

Çelik got: “Bihêzkirina sîstemên bervaniya asimanên me ji bo ewlekariya me ya netewî pêwîst e. Em dewletek serwer in û ger Tirkiye vê sîstemê kirîbe û perê xwe dabe dê bikarbîbe jî. Bûyerên li Iraq, Suriye û rojhilata deryaya spî li ser Tirkiyeyê gef in û ev jî dibin sedem ko Tirkiye sîstema berevaniya xwe bihêz bike”.

C.B