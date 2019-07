Erdogan: Di 10 rojan de S-400 werdigirin

K24 – Navenda Nûçeyan

Serokomarê Tirkiyê Recep Tayip Erdogan got, ew di nav 10 rojan de mûşekên S-400 dê ji Rûsyayê wergirin.

Serokomarê Tirkiyê piştî serdana xwe ya Japanê da zanîn, Serokê Amerîka Donald Tramp di warê wergirtina mûşekên S-400 û firokeyên F35 de, piştgirîya Tirkiyê dike.

Erdogan di derbarê S-400 de û got: Trump ji wî re gotiye, mafê we ye S-400 bikirin û pêwist e bi dadwerane nêzî Tirkiyê bibin.

Erdogan diyar kir: Radestkirina mûşekên S-400 di nav 10 rojan de dê were destpêkirin û yek S-400 berdêla 3 Patriyotan e.

Erdogan bal kişand ser pêwendiyên Amerîka bi PYD û YPGê re û got: Wî ji Trump re gotiye divê hevkariya bi PYDê û YPGê re were rawestandin. Herwiha nexşerêya Minbic jî pêwîst e di zûtirîn dem de were bicihkirin.

S. B