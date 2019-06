Yildirim: Yek al, yek xak û yek zimanê me heye

K24 – Navenda Nûçeyan

Namzetê Ak Partiyê yê şaredariya Stenbolê Binalî Yildirim serdana Dîyarbekirê û ji K24ê re got: “Di nav gelê Tirkiyê de 72 netew hene. Her kes dikare bi zimanê xwe kursan veke. Lê me yek zimanê me yê fermî heye, ew jî, zimanê Tirkî ye.”

Yildirim bi armanca bangeşeya hilbijartina Stenbolê serdana Diyarbekirê kir û di destpêka axaftina xwe de bi Kurdî cejna xelkê pîroz kir.

Yildirim di serdana xwe de pirsên K24 bersivadan û got: “Tirkiye welatek hemereng e, her cure grup, reng, netew, civak û ziman hene. her civakek xwediyê çandeke cuda ye û em hemû bi hev re dijîn. Navê vê civaka rengereng Komara Tirkiyê ye. Çawa welatiyên me yên Kurd li bajarên rojhilat dijîn, ji van bajaran pêtir jî, li Stenbolê dijîn. Em bila xwediyê netewên cuda bîn. Lê bi serbilindî li nasnameya xwe xwedî derkevin. Lê yek ala me heye, yek xak, yek ziman û yek gel, ew jî gelê Tirkiyê ye, di nav gelê Tirkiyê de 72 netew hene. Her kes dikare bi zimanê xwe kursan veke. Lê me yek zimanê me yê fermî heye, ew jî, zimanê Tirkî ye.”