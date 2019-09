Enqere gefan li Emerîkayê dike

K24- Hewlêr

Wezîrê berevanîya Tirkiyê Xelûsî Akar, gefan li Emerîkayê.

Akar gotî: Enqere hevkarîyên xwe li gel Emerîkayê dê ragire derbarê devera aram li bakûra Suriyê . eger hat û alîyên Emerîkî mijûlî dem kuştinê be.

Got jî: Wê çaxê me pilan xwe dibe û pilan B bikar dixîn.

Herweha got: Hevahengî me li gel Emerîkayê girêdayî ye bi dabînkirina berjewendîyên me.

Rûhin jî kir, Tirkiye dixwaze rêrewek bi kurahîya 30-40 Km bixe destê xwe.

Got jî: Ew rêrew divêt bihêt valakirin ji teroristan, ku mebesta wî hêzên desthilatdarên Kurdîye li deverê.

Xelûsî tekz jî kir, aramanca herî giring û dawîyê ya Tirkiyê ew ku dawîyê bihîne bi rêkxistîya Partîya Karkerên Kurdistanê (PKK) û Yekeyên Paraztina Gel (YPG) û Partîya Yekêtîya Demokrat (PYD) li bakûra Suriya û rê bo surîyan xweş bike daku vegerin.