Serokên eşîrên rojhilatê Firatê li Tehranê ne

Şêwirmendê Rêberê Şoreşa Îranê bo karûbarên navdewletî Elî Ekber Wîlayetî li Tehranê pêşwazî li hejmarek serokên hozên Ereb ên rojhilatê Firatê kir.

Di civîna ku Balyozê Sûriyê li Îranê Ednan Mehmûd amade bû, Wîlayetî tekez kir, Îran li dijî avakirina herêmeke tampon li Sûriyê û li dijî her destêwerdaneke biyanî di Sûriyê de ye.

Li gor nûçeya “RT” Wîlayetî daxuyaniya Serokê Amerîka Donald Trump a derbarê hebûna hêzên Amerîkî li Sûriyê bo kontrolkirina petrolê şermezar kir û got: Ev diziyeke aşkere ye û li dijî yasayên navdewletî ye.

Derbarê destûra Sûriyê de jî, Wîlayetî got: Her guhartinek li Sûriyê bibe, divê bi riya gelê Sûriyê be û bêyî destêwedana dewletekî biyanî be.

Li gor rojnameya “aawsat”, Îran di dema dawî de hewl daye bi riya wan hozên Ereb, hêzeke çekdarî li parêzgeha Dêrazorê li nêzîkî hêzên Amerîkî pêk bîne. Di wê çarçovê de jî, berî du rojan binkeyeke hêzên Îranî li bajarê Bokemal li parêzgeha Dêrazorê rastî êrîşeke firokeyan hatibû, ku tê gûmankirin, ew firokeyên Îsraîlê bin.

S. B