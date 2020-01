Firansa: Em gelek nîgeranîn

K24- Hewlêr

Wezîra dewleta Firansa bo karûbarên Ewrûşpayê, Emîlî Dî Miçalîn ragehand: Em gelek nîgeranîn ji zêdebûna girjîyên Rojhelata Navîn, nemaze jî derencamên kuştina fermandeyê Feyleqa Qudis a Sûpayê Pasdarên Komara Îslamî ya Îranê ku ji encama hêrişeka asmanîya supayê Emerîkayê li Îraqê hat kuştin.

Got jî: Em nîgeran ji berfirehbûna girjîyên di navbera Emerîka û Îranê de û bo me tenahî û aramî li berahî ya her tişte.

Herweha got: Bepirsên bilindên Firansayê, derbarê evê pirsê kar dikin û peywendîyê li gel alîyên peywendîdar dikin bo aramkirina rewşê.