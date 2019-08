Erdogan: Em PKKyê ji nav axa Îraqê derxînin

K24- Hewlêr

Seokê Tirkiyê ragehand: herwiha dide zanîn, ko ew rijd in PKK ji nav sînorên Iraqê derxin. Operasyona Xakurkê bi serkeftî berdewam e û ew liser şerê dijî PKK, bi rayedarên Iraq û Îranê re xwedî hev nêrîn in. Serokomarê Tirkiyê herwiha diyarkir, ko ew dê di demek nêzik de konsolxanayên xwe yên Basra û Musilê vekin û wan ji Hikûmeta Iraqê daxwaz kirin e, li Kerkûk û Necefê jî, konsolxaneyên Tirkiyê vekin.

Rwceb Teyîb Erdogan, serokê Tirkiyê got:Em rijd in PKKyê ji nav sînorên Iraqê derxin. Operasyona Xakûrkê li gor armancên me bi serkeftî berdewam e. Li ser şerê dijî PKKyê em digel Iraq û Îranê jî xwedî yek nêrîn in.

Heerweha got: Emê di demek nêzik de konsolxaneyên xwe yên li Mûsil û Basrayê careke din vekin. Em dixwazin li Kerkûk û Necefê jî konsolxaneyên xwe vekin. Me ev daxwaza xwe gihand rayedarên hikûmeta Iraqê.