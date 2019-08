Rûsya: Îlon a bê Komîteya Destûrê ya Nû ya Sûriyê li Cenêvê dicive

K24 – Navenda Nûçeyan

Meha bê Komîteya Destûrê ya Nû ya Sûriyê li Cenêvê dicive.

Nûnerê Rûsyayê li Neteweyên Yekgirtî û rêxistinên navdewletî li Cenêvê Genadiy Gatîlov ragihand, welatê wî bi hêvî ye, rêkeftin di demeke nêzîk de, derbarê Komîteya Destûrê ya Sûriyê bi çavdêriya Neteweyên Yekgirtî bê kirin û ew Komîte li Îlon a bê, bicive.

Wî berpirsê Rûsî di di kongreyek rojnamevanî de li Cenêvê got, dibe ku di demek e nêzîk de, Şanderê Taybet ê Neteweyên Yekgirtî ji bo Sûriyê Gêir Pedersen, rêkeftina derbarê avakirina Komîteya Destûrê ya Sûriyê rabighîne, piştî bidawîbûn a danûstandinên, di navbeyna Opozisyon û Hikûmetê de.

Di bersiva pirsa, gelo dê Komiteya Destûrê ya Sûriyê beriya dawiya vê salê bicive, navborî got, dibe ku di demek e nêzîk de be û ew hêvî dikin, di meha Îlonê de be.

C.B