ENKS, Projeya xwe ya Rojavayê Kurdistanê digihîne dewlet û platformên navneteweyî

K24 – Navenda Nûçeyan

Şand a Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriye (ENKS) li Waşingtonê ligel Wezareta derve ya Amerikayê dicive. Ev seredan piştî hevdîtina ENKS berî çend rojan ligel Wezareta derve ya Rûsya tê, ku şand a ENKS ligel Cîgirê Wezîrê Derve û Nûnerê taybet ê Serokê Rûsyayê bo Sûriye Mixaîl Bogdanov tê.

Endamê şand a ENKS û endamê Komîteya Pêwendiyên Derve yê ENKS Ibrahîm Biro ji K24 re ragihand, ku rojeva civîna wan liser rewşa herêma Ewle û sekna Amerika, projeya ENKS bo mijarê û herweha nasandina rêkeftina di navbeyna Amerika û Tirkiye de ne. ENKS dixwaze dîtin û nerînên xwe di mijaran de bi awayek yekser û zelalî bigihîne Amerika.

Biro diyarkir: “Nezelaliyek liser Rêkeftina Tirkiye û Amerika de heye. Bawer in, ku Amerika û Tirkiye di çendîn babetan de seknên cuda hene. Pêkanîna devera aram bi egera dûrxistina şer, li herêmê erênî ye. Daxwaza ENKS ew e, ku bi rastî li deverê aramî çêbibe, jib o ku xelkê vê deverê yên awarebûyî vegerin mal û warên xwe. Rêvebiriyek Nû li herêmê pêk were. Guherandinên erênî û ewle li herêma Kurd lidar bikevin. Jiber, ku hin metirsî hene û ENKS dixwaze bizane, vegera penaberên Sûrî dinav çi formulan de dibe? Ger korîdorek jib o vegera wan be tiştek e, lê ger li herêmê werin bicîhkirin, dibe tiştek din! Ew metirsiyek e û guherîna demokgrafiya rojavayê Kurdistanê ye. Gelek girîng e ENKS van mijaran bi dewletan re gotûbêj bike û sekna ENKS bigihîne platformên cîhanî”.

Endamê Komîteya Pêwendiyên Derve Ibrahim Biro, herweha got: “Dever pêwîstiya wê, bi rolek siyasî, rêvebirî, leşkerî jê re divê. Bi dewletên hevdîtinên me pêk tên re, mjara vegera Pêşmergeyên Roj tê behskirin, ku hêzek serbazî xwedî ezmûn e, şerek demdirêj li dijî DAIŞ kiriye, gencên Rojavayê Kurdistanê ne. Mafê wan ê rewa ye, liser erdê welatê xwe bin. Herweha rol a ENKS di ware siyasî û rêvebirî de jî hebe, ku Rêvebiriyek Nû û demokrat li deverê ava bibe”…