PAK û PSK: Divê Rojavayê Kurdistanê Rêkeftinên Hewlêr û Dihokê ji xwe re bike rêbaz

Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) bi konferansek rojnamevanî helwêsta her du partiyan, girêdayî rojeva Kurdistanê ragihandin. Daxûyaniyek jî, arasteyî raya giştî kirin. Kopyeyek jê gihandin K24.

Ev, teksta daxuyanîya hevbeş a PAK û PSKyê ye:

Êrîş û dagirkirinên li ser destkeftîyên Kurdan rawestîn in

Miletê Kurd îro careke din, li êrîş û planên stratejîk yên ku hebûna wî jî ji xwe re dike armanc rû bi rû dibe.

Dewleta Tirkîyeyê eve demeke, bi navê ‘têkoşîna li dijî terorê’ gelek cîhên Başûrê Kurdistanê bombebaran dikeû li wan deverên ku operasyonên leşkerî li dar dixe de, qereqolên(meqerên) eskerî ava dike.

Dewleta Tirkîyeyê stratejîyeke weha ya sîyasî û leşkerî li Rojavayê Kurdistanê(Kurdistana Surîyeyê) jî daye ber xwe. Piştî dagirkirina Efrînê, Dewleta Tirkîyeyê nuha jî hêzeke leşkerî ya mezin li ser hidûde xwe û Rojavayê Kurdistanêde bi cîh kirîye û bi navê ‘Herêma Aram’ dixwaze hemû axa Rojavayê Kurdistanê dagir bike. Dewleta Tirkîyeyê bi vê jî namîne û dixwaze 3.500.000 penaberên Sûrîyeyê yên ku li Tirkîyeyê ne, li vê ‘Herêma Aram’ bi cîh bike.

Belê, Dewleta Tirkîyeyê dixwaze vî 3.500.000 kesên ku piranîya wan Ereb in, li Rojavayê Kurdistanê bicîh bike, da ku demografîya Rojavayê Kurdistanê biguherînê. Dewleta Tirkîyeyê bi vê sîyasetê , di eslê xwe de dixwaze ‘Projeya Kemera Erebî’ careke din pêk bîne. Dewleta Tirkîyeyê gava ku dixwaze êrîşî Rojavayê Kurdistanê bike, ‘tehdîdên YPGyê’ ji xwe re dike behane. Lê aşkere ye ku armanca Tirkîyeyê ne rê li ber girtina ‘tehdîdên YGPyê’ ye; ew dixwaze bi dagirkirina Rojavayê Kurdistanê , rê li ber statuyeke sîyasî ya li vî perçeyê Kurdistanê bigire.

Dewleta Tirkîyeyê bi vê hewla dagir kirinê ve , heger ji destê wî bê, dê hemû destkeftîyên li Rojavayê Kurdistanê ji holê rake; heger nikaribe vê bike jî, dê bixwaze destê Kurdan lawaz bike. Rêvebirên Dewleta Tirkîyeyê û bi taybetî jî desthilatdarîya AKP û MHPyê, bi sîyaseta êrîşker û dagirker, bi sîyaseta ku li ser dijminatîya Kurdan hatîye ava kirin, dixwaze pêlên şowenîyê xurtir bikin û herweha dixwazin rê li ber têkçûna desthilatdarîya xwe ya ku hêdî hêdî şikestê dixwe bigire.Lê aşkere ye ku CHP û İyi Partî jî piştgirîyê didin vê sîyaseta dagirker û êrîşker.Hemû partîyên Tirkan ji bo dagirkirina Rojavayê Kurdistanê ‘mitabaqeteke milî’ di navbera xwe de pêk anîne.

Gelê Kurd divê li himberî vê ‘mitabaqata milî ‘ ya partîyên Tirkan bi biryardarî helwestê bigire.

Bi taybetî jî berpirsîyarîyên mezin dikeve ser milên tevgera sîyasî ya Kurdên Rojavayê Kurdistanê.

Berîya her tiştî hemû aktorên sîyasi yên li Rojavayê Kurdistanê divê Mitabaqatên Hewlêrê û Dihokê ji xwe re bikin rêbaz û li ser vê rêbazê revebirîyeke hevbeş ya eskerî, sîyasî û aborî ava bikin.Divê hemû aktorên sîyasî yên Kurd beşdarî vê pêvajoyê bibin.

Em careke din bangî PYD, TEV-DEM, ENKS û hemû partiyên Kurdan dikin da ku li ser stratejîyeke netewî, niştimanî mitabaqateke berfireh pêk bînin.

Dewleta Tirkiyeyê wê sîyaseta ku li ser Rojavayê Kurdistanê dimeşîne,dixwaze li ser Başûrê Kurdistanê jî bimeşîne.Heta van demên dawî jî, Dewleta Tirkiyeyê bi bahaneya PKKyê bes êrîş dibir ser Başûrê Kurdistanê; lê nuha li ser axa Başûrê Kurdistanê dest bi ava kirina qereqolên(Meqerên) leşkerî yên mayînde kirîye. Ev gavên leşkerî yên Tirkîyeyê, berîya her tiştî, darbeyeke mezin li desthilatdarî û îstîkrara Başûrê Kurdistanê dixe.

PKK jî bi çalakîyên xwe yên leşkerî yên li Başûrê Kurdistanê, rê ji êriş û hewlên Dewleta Tirkîyeyê yên ku dixwaze îstîkrara Kurdistanê têk bide, xweştir dike.

Di şerdên heyî de, çalakîyên leşkerî yên PKKyê yên ku li Başûrê Kurdistanê pêk tîne, zerarên mezin digihîne destkeftîyên federe û ji provokasyonan re jî rê xweştir dike.Ji ber vê yekê jî, dîvê PKK rêzê li hebûn û îradeya Rêvebebirîya Federe ya Başûrê Kurdistanê bigire û divê li Bakurê Kurdistanê jî, li Başûrê Kurdistanê jî, şer rawestîne, dest ji çalakîyên leşkerî berde.

Lêxwedî derketina destkeftîyên li Başûrê Kurdistanê weke watinîyeke dîrokî li ser milên hemû Kurdan e. PKK jî divê rêzê li desthilatdarîya Başûrê Kurdistanê bigire û dest ji hewl û gotarên xwe yên ku zerarê dide destkeftiyên vî perçeyê welatê me berde.

Em careke din dixwazin bala her alîyekî bikşînin ser wê rastîyê ku, Dewleta Tirkîyeyê heta îro çawa ku nikarîbûye bi rê û alaven leşkerî pirsa kurd ji holê rake; dê ji îro pê de jî bi van rê û alavan dê nikaribe vê meseleyê ji holê rake.

Ji ber vê rastîyê , em careke din bangî rêvebirên Dewleta Tirkîyeyê dikin da ku dawî li vê sîyaseta ku bi şer, êrîş, şîdetê û bi dijayetîya Kurdan ve hatîye hûnandin berde.

Em bangî Dewleta Tirkîyeyê dikin da ku rêzê li maf û azadîyên meşrû, milî, demokratîk ya gelê me yê Rojavayê Kurdistanê bigire. Dewleta Tirkîyeyê divê rêzê li mafê statûya sîyasî ya gelê me yê Rojavayê Kurdistanê bigire.

Herweha Dewleta Tirkîyeyê divê rêzê li desthilatdarîya meşrû ya Başûrê Kurdistanê bigire û divê hikumranîya Rêvebirîya Federe ya Başûrê Kurdistanê qebûl bike, rêzê lê bigire.

Pirsa kurd û Kurdistanê ne ‘pirsa terore’ ye. Dewleta Tirkîyeyê nikare bi êrîş û rêbazên leşkerî vê pirsê ji holê rake. Kilîda çareserîya vê pirsê, qebûl kirina maf û azadîyên netewî û demokratîk yên gelê Kurd e.

Di derbarê çareser kirina pirsa Kurd û Kurdistanê de, watinîyên mezin li ser milên hêzên navnetewî yên weke Netewên Yekgirtî, Yekitîya Ewrûpa, Emerîka û Rûsya yê ne. Ji bo rê li ber girtina êrîşên nû yên li ser gelê Kurd û ji bo çareserîyeke sîyasî ya ku li ser esasê wekhevîyê hatîye ava kirin, divê ev aktorên navnetewî însîyatîfên aktîf bigirin.

Em bangî Hikûmeta Merkezî ya Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî dikin da ku, li himberî van êrîşên Dewleta Tirkîyeyê yên ku zerareke mezin digihîne gelê me yê Başûrê Kurdistanê helwestê bigirin û li gel Netewên Yekgirtî peywendîyan deynin da ku Netewên Yekgirtî rê li ber van êrîşan bigire.

Em bangî gelê xwe, bangî hemû partîyên sîyasî yên li her çar perçeyên Kurdistanê dikin da ku, li himberî hemû êrîş û dagirkirinên li ser her perçeyekî welatê me helwestê bigirin.Divê gelê me û hemû partîyên sîyasî, li himberî çalakî, kiryar û sîyasetên ku ji êrîşên dagirkeran re rê xweştir dikin, zerarê didin destkeftiyen gelê me hişyar bin, li dijî van çalakî û sîyasetan helwestê bigirin.

Gelê me û hemû partîyên sîyasî yên li her çar perçeyên Kurdistanê bi hişmendîyeke netewî û niştimanî, divê li himber provokasyonên ku rê ji şerê navxweyî re vedikin hişyar bin û divê li himberî van provokasyonan helwestê bigirin.

PAK(Partîya Azadîya Kurdistanê)

PSK(Partîya Sosyalîst a Kurdistan)