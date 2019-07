HSD: Bo rûbirûbûna Tirkiyê me her tedbîreke leşkerî girtiye

K24 – Qamişlo

Gefên Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê berdewam in, Tirkiyê dixwaze ku operasyoneke leşkerî li dijî deverê pêk bîne, HSD dibêje ku ewê berevaniyê di deverê de bike, welatî jî ji ber van gefan metirsîdar in.

Rewşeke metirsîdar û hestiyar li ser sînor heye, li bajarê Serê Kaniyê li her du aliyên sînor cengeke sar heye, gefên Tirkiye bo destpêkirina operasyoneke leşkerî li dijî bakur û rojhilatî Sûriyê berdewam in, artêşa Tirkiyê hêzên xwe li derdora Girê Sipî û Serê Kaniyê kom dike. Danûstandinên di navbera Tirkiyê û Amerîka de dê deverê bi kû ve bibin, diyar e ku ev gev bi awayekî cidî ji aliyê her kesî ve tên girtin, eger şer rû bide ji bilî berevaniyê li pêş şervanan tune ye. Encûmena Leşkerî ya Serê Kaniyê dibêje, ewê şerê xwe ta dawiyê bikin û bi çi awayî dev ji xaka xwe bernadin.

Encûmena Leşkerî ya Serê Kaniyê Îmad Serê Kaniyê ji K24ê re got: “Me her tedbîreke leşkerî girtiye û çi êrîşa bi ser me ve were, em ê bersiveke xurt û tund bidin wan. Yan şehîdbûn ji me tevan re ye, yan serkeftin ji me tevan re ye.”

Li nava bajêr rewş aram e, welatî bi awayekî normal jiyana xwe derbas dikin, lê her tirs ji ber van gefan heye, û bandorê li tevgera bazirganiyê jî dike. Xelkê bajêr didin zanîn ku ew naxwazin tu şer li herêmê rû bide, nemaze ku Serê Kaniyê rastî gelek şeran, wêranî û talaniyê hetiye û piştî peydabûna aramiyê dixwazin ku wiha bijîn.

Tirkiyê û Ameîka li ser avakirina deverke aram di nava guftûgoyan de ne û ta niha li ser şêweyekî hevbeş li hav nekirine, lê Tirkiyê dibêje eger lihevkirin li ser devera aram çêbibe yan na, dê êrîşî bakur û rojhilatî Sûriyê bikE. HSD jî dibêje ku avakirina devereke aram divî di bin kontrol û çavdêriyeke navdewletî be bêyî hebûna Tirkiyê. Di rojên bê de dê diyar bibe, gelo ev gef dê bikevin warê piraktîkê de yan jî wek carên berê tenê dê li ser ragihandinê bin.