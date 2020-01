Peyama Serok Nêçîrvan Barzanî ya ji bo cejna Qewltas

K24- Hewlêr

Bi boneya hatina cejna Qewltas a Kakeyîyan, Nêçîrvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê peyameka pîrozbahîyê arasteya tevaya Kakeyî û Yarsanên Herêma Kurdistanê û Îraqê û cîhanê kir.

ev jî deqa wê peyamê ye:

Bi helkefta hatina cejna Qewltasê ve, bi germî pîrozbahiyê li xuşk û birayên Kakeyî û tevahiya Yarsanên li Herêma Kurdistan û Iraq û cîhanê dikim. Hêvîdarim cejn li gel xwe da aramî û bexteweriyê bîne û cihê xêr û xweşiya hemû aliyek bê.

Ji xwedayê mezin hêvîdarim rojî û nizayên we qebûl bike, cejna we pîroz û hemû salek bi xweşî be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

09/01/2020