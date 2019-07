K24- Qamişlo

Şêwirmendê Rêveberiya Xweser ê bakûr û rojhilatê Sûriyê Bedran Çiyakurd ji Kurdistan24 re diyar kir, ku ew ji bo çareseriya pirsgirêkan, bi Tirkiyê re ji danûstandinê re amade ne û naxwaz in, bi rêbazên serbazî ev pirs bê yekalî kirin. Lê, ger êrîş were kirin, dê ne di berjewendîya aliyan de be.