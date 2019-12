Partîyen sîyasî sala nû çi dikin?

K24- Enqere

Li Tirkiyê bi dawîbûna sala 2019an partiyên siyasî bi nêrîn û planên cuda pêşwaziya sala 2020an dikin. Partya deshilatdar ak partî dibêje sala bê dê aram derbas be û zêdetir siyaseta derve bê axaftin. HDP ya ku her qeyyûm li serşaredariyên wê tên tayînkirin benda gurbûna zextan e û hêviya serkeftinê hene. Partiya Ehmed Dawutoglu jî îdîa dike ew ê hemû kêşeyên Tirkiyê çareser bikin sala nû de.

Li Tirkiyê bi dawîbûna sala 2019an, di siyaseta navxweyî de bi berdewmiya kêşeyên heyî partiyên siyasî pêşwaziya sala nû dikin. Lê deshilat, mûxalefet û partiyên nû xwedî nêrînên cuda ne bo sala 2020an. Endam û Parlementerê berê yê Ak Partiyê Yahya Akman radigihîne ku di sala 2020an de siyaseta navxweyî dê aram derbas be, hilbijartin çênabe, aborî dê çareser bibe û partiyên nû jî bandorê li ser siyasetê nakin.

Yahya Akman, parlementerê berê yê AKPartiyê, dibêje: Ez 2020an de hereketeke mîna 2019an hêvî nakim. Ji ber ku hilbijartin tune ne û wê her tişt gereke rêya xwe de here. Texmîna min ji siyaseta navendî zêdetir siyaseta derve dê bê axaftin. Di 2020an de ku ger aborî çareser bibe ez di vê qenaetê de me di siyasetê de partiyên nû tu bandora wan nabe. Li Tirkiyê îş li rê herin di aboriyê de di siyaseta din de, di siyaseta derve de lir ê herin milat wê deshilarê xwedî derkeve.

Beramberî vê yekê cigirê Hevserokên HDPê Salîm Kaplan jî diyar dike ku dê zextên li ser wan di sala bê de jî bi hemû gurahiya xwe berdewam bike lê ew ê wek HDP û gelê Kurd sala bê bikin sala serkeftinê.

Salîm Kaplan, cîgirê hevserokên HDPê, got: Akp îro sedema neçeraserkirina pirskirêkên wî welatî hemûyê ye. Ji ber v yekê rêbazek tenê heye dwê ku ev welat ji bin deshilatdariya akpê xelas bibe. ji bo wêna jî tifaqa demokrasiye, têkoşîna demokrasiye pê de jî tu rê û rêbaz em nabînin rastî. SALA 2020an ez bêgumanim bi pêşengtiya tekoşîna ku HDP dimeşîne, bi feraseta HDPê bi feraseta gelê Kurd û wê bi cînarên gelê Kurd ve vê ev sersal jî muheqqeq bi serkeftina HDPê û bi wendekirina deshilatdariya akpê be.

Cîgirserokê partiya Dehatûyê ya Ehmed Dawutoglu jî ku nû hatiye avakirin Cuma Îçten jî ku parlemnterê berê yê ak Partiyê ye îdîa dike ku ew bi biryarin hemû kêşeyên li Tirkiyê di sala 2020an de çareser bikin.

Cuma Îçten, cîgirserokê Partiya Dehatûyê, got: Kêşeyên Tirkiyê yên mezin ku dewam dikin hene. Taybetî di warê aborî de û piştre jî di warê hiqûq, edalet û mafê mirovan de welatê me bi kêşeyên mezin re rû bir û ye. Wek partiya Dehatûyê bi hemû qadroyên xwe ve di sala 2020an de ji bo çareserkirina wan hemû kêşeyan em ê bibin deriyê hêviyê. Em di her mijaran de k udi nav de pêvajoya çareseriyê jî heye hevdîtinan bikin û nêrîna hemû aliyan bistînin û ji rayagiştî ya Tirkiyê re parve bikin.

Sala 2019an li Turkiyê bi hilbijartin şaredariyan ku bû sedema lawazbûna deshilatdariya Tirkiyê, bi qeyrana aborî, bi tayînkirina qeyyûman bo ser şaredariyên HDPê û avabûna partiyên nû bi dawî dibe. Sala 2020an dê çawa be û dê ev partiyên nû çi bikin ji niha vê tê meraqkirin.