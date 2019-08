Zelalkirinek ji Rêveberiya Giştî ya Kurdistan24

K24-Navenda Nûçeyan

Rêvebiriya Giştî ya Kurdistan24 zelalkirinek di derbarê hevpeyvînekê de, li bernamaya ROJEV de ragihand.

Ev deqe daxûyaniyê ye:

Di hevpeyvîneke hevkarê me Cemal Batun, di bernameya Rojev de, ku ligel birêz Osman Ocalan kirî, cûreyek dilgiranî derbarê mêvanê bernameyê, çêbû ye.

Em radighînin, pêşkeşkarê bernameyê, tenê role pirsiyarkirinê dîtiye û tu nerînek neda ye.

Kurdistan24 û pêşkeşkarê me, ne berpirs in diber axaftinên mêvanên me de.

Rêveberiya Giştî ya Kurdistan24