Erdogan dema êrîşa ser Rojavayê Kurdistanê aşkere dike

Serokomarê Tirkiyê Recep Teyip Erdogan ragihand, heger kontrola leşkerî ya “herêma ewle” li Rojavayê Kurdistanê ne di destê wan de be, artêşa Tirkiyê dê bi tekalî dest bi operasyona leşkerî bike.

Di çarçova beşdariya di ahenga derçûna xwendekarên “akademiya leşkerî ya zanîngeha bergîriya niştimanî” li Stenbolê, Serokomarê Tirkiyê Recep Teyip Erdogan got: “Ji bo herêma ewle ya ku dê seranserê hemû sînorên me yên li rojhilatê Feratê bê avakirin zêde sebr û wextê me tune ye. Heke leşkerên me di nav çend hefteyan de herêmê kontrol nekin, em ê plana xwe bicih bikin”

Erdogan got: “Pirsgirêka li herêmê DAIŞ nîne. Şerê parvekirina berjewendiyên hin hêzan e.”

Serokomarê Tirkiyê dema destpêkirina operasyonê aşkere kir û got: “Li rojhilatê Feratê heke em di nav 2-3 hefteyan de di çarçoveya şertên ku me diyar kirine de bi leşkerên xwe re bi awayekî kirdarî dest bi avakirina herêmê nekin, bila êdî yên hemberî me bikevin nav fikaran."

Di navbera Tirkiye û Amerîkayê de gengeşîyên li ser rêkeftina avakirina "herêma ewle" li Rojavayê Kurdistanê didomin. Serokomarê Tirkiyê piştî vegera xwe ya Rûsyayê dabû zanîn ew ê nehêlin ku rêkeftina "herêma ewle" wek rêkeftina Minbicê bibe û neye bicihkirin.

