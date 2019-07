Cêgirê yekemê serokê perlemana Îraqê pîrozbahî li serokê hikuemeta Herêmê dike

K24- Hewlêr

Bi bone ya mitmanedana perlemanê bi kabîneya nû ya hikumeta Herêma Kurdistanê, Hesen Keibî, cêgirê yekem ê serokê Civata Nwênerên Îraqê, di peyamekê de pîrozbahî li Mesrûr Barzanî serokê Herêma Kurdistanê û hikumeta wî kir.

Deqa peyama Hesen Keibî:

Silv li we be, cenabê serokê birêz

Hezar caran pîroze mitmanedan bi hikumeta we, hêvîya serkevtinê bo we û bo kabîneya hikumeta we dixwazim. Bi hêvîya xêr û xweşîyê bo gelê Îraqê li Kurdistanê.

Birayê we

Cêgirê yekemê Civata Nwênerên Îraqê

Hesen Keibî