Namzetê Stenbolê yê Partiya Gel ya Komarî CHPê Ekrem Îmamoglu Pesenda xwe wergirt.

Îmamoglu di dema rê û resma wergirtina pesendê de got: Hilbijartinên Stenbolê gelek giringin, jiber ku bajarê wan hem navenda Tirkiyê hem jî bajarê Mezin yê Ewropa ye.

Twke jî kir ku Wan nimûneya Tekoşîna demokrasîyê rêvebirî ye.

Ekrem Îmamoglu - Serokê Şaradariya Mezin ya Stenbolê, got: Ez beri her tiştekê vê hilbijartina Stenbolê Piroz dikim. Bajarê Stenbolê bajarê heri mezin yê Tirkiyê û Ewropa ye. Navendek giringe. Jibo Demokrasiya welat, paşeroja welatê me, gavek gelek baş bû.

Herweha got:Ez jî vê pesendê bi harikariya we, desteka we digrim. Hêvîdarîm ji îro pêve jî hemû hilbijartinên din di evê aramî, demokrasi û azadiyê de biborin. Stenbolê Nimûneya Demokrasîyê ye. Jibo welat û gele me pîroz be.