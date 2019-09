Serok Barzanî û Serokê Parlemana Iraqê çend pirsan guftûgo dikin

K24 – Navenda Nûçeyan

Serok Mesûd Barzanî îro pêşwazî li Serokê Encûmena Nûnerên Iraqê Mihemed El Helbûsî û şanda pê re kir û çend pirsên girîng ên di navbera Hewlêr û Bexdayê de guftûgo kirin.

Di hevdîtinê de ku Cîgirê Serokê Parlemena Kurdistanê Hêmin Hewramî amade bû, rewşa siyasî ya Iraq û navçeyê û peywendiyên Hewlêr û Bexda hatin guftûgokirin.

Her di vê hevdîtinê de tekez li ser sûdwergirtina wê rewşa erênî kirin ku li peywendiyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de hatiye holê. Eve jî bi navê çareserkirina bingeha kêşe û giriftên di navbera Hewlêr û Bexda û li ber ronahiya destûra Iraqê de be. Ji bo vê mebestê jî tekez li ser berdewamiya peywendî û şêwirîna her dû aliyan kirin.

S. B