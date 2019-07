Sîyasetvan, nivîsvan û hunermendan hêvî bi Mesrûr Barzanî hene

Andêş Ostêrberî, endam perleman li ser lîsta Partîya Sosyal Demukrata Siwêdê, got: Em dilxweşîn bi hilbijartina Mesrûr Barzanî, berê me hevahengîyeke baş hebû li gel Herêma Kurdistanê û me divêt peywendîyên me berdewam bin. Ev pêngaveka başe di rewşa nû de û hîvîya serkevtinê ji wî re dixwazîn.

Ji alîyek dî ve hunermend Zûbêr Salihm radigehîne: Wan hêvîyên mezin bi Mesrûr Barzanî heye bo çar salên dahatîya hikumeta Herêma Kurdistanê