Îmamoglu: Divê li ser şaredarên HDPê dadgeh biryarê bide, ne hikûmet

Şaredarê Stenbolê Ekrem Îmamoglu ji bo piştgirîkirina li şaredarên HDPê yên ji kar hatine dûrxistin, gihişt Diyarbekirê. Îmamoglu bi kombûneke rojnamevanî eşkere kir: Hikûmeta Tirkiyê dijî dengdêr û nûnerên HDPê cudakarî dike û ev siyasetek metirsîdar e.

Îmamoglu got: Hilbijartinên 31ê û 23ê Hezîranê Adara demokrasî hat qezenckirin û vîna xwedîderketina li demokrasiyê li Stebolê berceste bû. Gelek têgihîştinên giştî hene ku me demokrasî, komar, desthilatdariya hiqûqê û viyana netewî li ser ava kiriye. binpêkirin û bênirxkirina van têgehan jî li dijî demokrasî, yekîtiya me ya netewî û komara me ye.

Herwiha got: Desthilatdarî bê şert û merc ya milet e û serkeftin serkeftina gel e. Danîna qeyûman ser şaresariyan geflet û delalet e. Li cihê kesên bi hilbijartinê hatine û bê hilbijartin biçin, denokrasî û desthilatdariyê hiqûqê namîne.

Îmamoglu tekez kir: Her kesê bi hilbijartinê hatine li kû derê Tirkiyê be, xwedî nirx in. Hin partiyên siyasî û kesên hatine hilbijartin bê sizadan û kiryarên cuda li hember wan bên kirin, gelekî xeternak e û nayê qebûlkirin. Mixabin li Diyarbekir, Wan û Mêrdînê li dijî şaredarên wan cudahiyek hatiye nîşandan û em jê dilgiran in.

Li ser jikardûrxistina şaredarên HDPê jî got: Partiyên siyasî, parlemanter û şaredarên wan yan di nava hiqûqê de ne, yan li derveyî hiqûqê ne û aliyê derbarê wan de biryarê bide dadgeh e, ne hikûmet e.