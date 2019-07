Serokê Herêma Kurdistanê li gel şandekî bilinda Hikûmeta Iraqê civiya

K24- Hewlêr

Li civîneke birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ya li gel lîjneya bilinda hevbeş ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Iraqa Federal de, her dû alî hengavên lîjneyan bi derfetekî baş zanîn, heta bikarin çareseriyê ji bo kêşeyên helawestiyên li ser bingeha destûra Iraqê peyda bikin. Her wiha li ser berdewamiya civînan ya ji bo nehiştina astengan û hevdû gihiştinê û peydakirina çareseriyan ku li berjewendiya Herêma Kurdistan û Iraqê da bê li hevbûn.

Her li vê civînê de ku êvariya îro pênçşem 25/07/2019 li Hewlêrê birêveçû, birêz Serokê Herêma Kurdistanê spasî helwesta birêz Adil Abdulmehdî Serok Wezîrê Iraqa Federal û lîjney bilinda hevbeş ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikumeta Federal kir ku hewlên wan bi mebesta çareserkirina kêşeyane û li vî derbarî de palpiştiya xwe ji bo hengavên her dû aliyan nîşan da. her wiha ji bilî tekez kirina li ser karê hevbeş û yektîmî, dûpat kir ku nêrîn û biryara Herêma Kurdistanê peydakirina çareseriyê ye li çarçêweya Iraq û li ser bingeha destûr ku bibê sedema aramî û berev pêşvebirina peywendiya her dû aliyan.

Li beşekî dinê civînê de şanda mîhvan xweşhaliya xwe bi nêrîna Herêma Kurdistanê ya ji bo çareserkirina kêşeyan nîşan da û bi kurtî jî li ser civîna îro ya lîjneya bilinda hevbeş ya Hikûmeta Herêma Kurdistan û Hikûmeta Federal û nêrîna Bexda ya ji bo çareserkirina kêşeyan, xisterû.