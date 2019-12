Erdogan: Tikriya ji pilana xwe bo Sûriya yek pêngavê jî nevegere paş

K24- Hewlêr

Serokê Tirkiya tekez kir, welatê wî ji pilana xwe bo Sûriya navgere paş û rijte li ser cêbicîkirina bîrewernam ya li hikumeta Wîfaqa Lîbîyayê dijî artêşa Xelîfe Hefter wajû kirîne û amaje bi wê yekê jî daye, Tirkiya naxwaze li gel ti alîyan arêşan durist bike.

Di peyîvînekê li bajarê Kolckî, ser bi parêzgeha Quçe Îlî li bakûra Tirkiya, Receb Teyîb Erdogan got: Tirkiya nîyaz nîne arêşeyan li gel ti alîyekê durist bike û destdirêjîyê bike ser ti keskî. Tekez jî kir, ti tişeteke vajî ya yasayên me û yasayên nêvdewletî di wê bîrwernameyê de nîne; ew me li gel Lîbîyayê wajû kirîye.

Ardoganî amaje bi wê yekê jî da, welatê wî, nirxandinê bo tevaya wan mîkanîzman dike, ku rûyê bejahî, deryayî û asmanî vem dibin sedema bêhêzkirina hevkarîyên Tikriya bo Lîbîyayê.

Evro Erdogan bo pişikdarîkirinê di ahenga hêzên deryayî ya Tirkiyaê de bi boneya bikarxistin yekem gemîya cengî ji çêkirna Tirkiyayê di ava Kolcik de serdan wî bajêrî kir.