K24- Hewlêr

Îran di meyandina Ûranyûm de berdewam e û asta destnîşankirî jî, derbas dike.

Peyvdarê rêxistina enerjiya Îranê Bêhrûz Kemalondî eşkere dike, ku niha paşkefta Ûranyûm gihiştiye 370 kg an, ku ev rêjeya ji ast a destnîşankirî ya 300kg an, zêdetir e. Herwiha got, ku wêstgehên otomobîlan pêwîstî bi meyandina ji sedî 4,2 ji meyandina Ûranyûm heye.

Li gor Rêkeftina Etomî nabe Îran asta destnîşankirî ya meyandina Ûranyom derbas bike.