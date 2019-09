Haco: Nerînên Amerîka û Tirkiyê li ser herêma ewle ji hev dûr in

K24 – Navenda Nûçeyan

Berpirsê Komîteya Pêwendiyên Derve ya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê (ENKS) Kamîran Haco ragihand, Serok Barzanî di xema wê yekê de ye, ne yekrêziya Kurdî – Kurdî bibe sedema encamine xirap.

Berpirsê Komîteya Pêwendiyên Derve ya ENKSê Kamîran Haco di çarçova beşdariya di bernameya “Rojev” a K24ê de li ser hevdîtina şandeke ENKS bi Serok Barzanî re ragihand, Serok Barzanî ji me re wek lêvegerek di warê netewî û siyasî de ye û bîr, bawerî û arasteyên wî ji me re girîng in.

Da zanîn jî: Mijarê di hevdîtinê me bi Serok Barzanî, xalên girîng ên me behsa wan kirine, gera dîpolmatîk a şandên ENKSê bi welatên bihêz ên cîhanê re û encamên wê kirin, rewşa Sûriyê bi giştî û proseya siyasî û rola Herêma Kurdistanê di piştevanîkirina pirsa Kurdî li Sûriyê û herwiha pirsa penaberan bûn.

Herwiha Haco got: Rewşa Sûriyê aloz e û rojane biryarên tên dayîn û bazarên nû tên kirin. Dilgiraniya Serok Barzanî jî di wê warî de ye ku rêveberiya li Rojavayê Kurdistanê guh nade lihevkirina Kurdî – Kurdî û metirsî jî ew e ku ne yekrêziya Kurdî bibe sedemên encamên xerap.

Li ser helwesta dawî ya Rûsyayê ya derbarê Rêveberiya Xweser de ku gotibû Rêveberiya Xweser zordariyê dike, got: Kiryarên PYDê ji hemû cîhanê re aşkere ne û her kes dizane ku Rêveberiya Xweser nivîsgehên ENKSê li Rojava girtine û rê nade kes siyasetê bike û endamên me xistine zîndanan.

Herwiha diyar kir: Lê sedema sereke ya helwesta Rûsyayê ew e, Rûsya dixwaze hemû xaka Sûriyê di destê rêjîmê de be û herêmek di bin bandora Amerîka de ne bi dilê wê ye.

Derbarê rewşa Idlibê de jî got: Ez ne bi bawer im ku Idlib bi tevahî vegere ji rêjîma Sûriyê re, ji ber ku gelek penaber dê li ser Tirkiye û Ewropa bibin barekî giran. Sedema din jî ew e, divê cihek li Sûriyê hebe ku di destê opozîsyonê de be û şer lê her tim hebe, ji bo welatên bihêz rêjîma Sûriyê neçarî hin bazaran bikin û bi opozîsyonê re li ser masayê rûne. Berûvajî gotina Lavrov, eger e rewşa Idlibê û şer dirêj bike û heger ew rewş berdewam wiha berdewam bike, eger e ew bibe bingeha Sûriyayeke federal jî.

Li ser rêkeftina Amerîkî û Tirkî li ser “herêma ewle” Haco got: Avakirin herêmeke ewle di wê rêkeftinê de diyar nabe. Lihevkirina Amerîkî – Tirkî li ser hin pirsên ewlehiyê ne. Amerîka bo Tirkiyê dilxweş bike Tirkiyê herêmeke cudaker di navbera wê û hêzên HSDê de ava dike.

Herwiha li ser nerîna Tirkiyê ji herêma ewle re Haco got: Nerîna Amerîka û Tirkiyê ji herêma ewle re li ser kûrahiya wê û çawaniya birêvebirina wê, ne wek hev in. Herwiha Amerîkiyan ji me re got, Tirkiye nikare penaberê bi neçarî vegerîne “herêma ewle” û ne xelkê herêmê be jî, Tirkiye wan venagerîne.

Derbarê helwesta Amerîka û welatên Ewropa li ser Rêveberiya Xweser de, Haco diyar kir, Amerîkî tenê di warê leşkerî û şerê li dijî DAIŞê de ji Rêveberiya Xweser razî ye. Lê Amerîka ji îdareya wê ne razî ye û dixwaze ENKS jî di rêveberiyê de beşdar be û destpêşxeriya Fransî bi piştgîriya Amerîka jî di wê çarçovê de bû.

Derbarê danûstandina Rêveberiya Xweser û rêjîma Sûriyê de, Haco got: Em beşek in ji Sûriyê û dema em bûn beşek ji şoreşê, me xwast guhartin di vê rêjîmê de çê bibe, heger ev rêjîm bi heman rêbaz û dîktaroyetê berê veger Rojavayê Kurdistanê ew tiştekî xerap e. Rêjîma Sûriyê ne di pirsa çareseriya giştî li Sûriyê û guhartinek di Sûriyê de û ne jî di pirsa Kurdî de nermahiyê nîşan nade û hevdîtinên MSD û rêjîmê jî bê encam bûn.

Derbarê nêzîkbûna Kurdî – Kurdî de, Berpirsê Komîteya Pêwendiyên Derve ya ENKSê Kamîran Haco tekez kir: ENKS amade ye rêkeftinê bi Rêveberiya Xweser re bike û berê jî 3 rêkeftin bi serperiştiya Serok Barzanî çê bûbûn, lê Rêveberiya Xweser û PYDê hevpariyê qebûl nake. Destpêşxêriya Fransayê berdewam e, lê bi giranî birêve diçe û sedema vê giraniyê jî Rêveberiya Xweser û PYDê ye.