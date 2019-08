Encumena Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê di civînan de cilên Kurdî li xwe dikin

K24- Amed

Rayedarên Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê, biryarek giştî da, ku civînên xwe yên Encumena Şaredariyê, bi cil û bergên Kurdî bikin. Hevserokê Şaredariyê da zanîn, ku ev biryar, ji bo nîşaneya yekîtiya Gelê Kurd hatiye dayîn. Endamê Encumena Şaredariyê jî da zanîn, ku Komîsyona wan a çand û Zimanê Kurdî her dem li qadan e û daxwaziyên welatiyan ji bo encumenan radigihînin. Rayedarên şaredariyê gotin, ku dê xebatên wan, ên li ser çand û Zimanê Kurdî, bi vekirina sazî û dezgehan û navendên çand û hunerê, berdewam bikin.

Encumena Şaredariya Bajarê Nû ya navçeya navendî ya Diyarbekirê, biryar da ku ji niha û pê ve civînên xwe yên mehane, bi cil û bergên Kurdî bikin û piştî dayîna vê biryarê, ji bo nûnertiya her herêmê cil û berg hatine lixwekirin. Hevserokê Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê Mehmet Devîren got; her milet bi çand û zimanê xwe dikare hebûna xwe bide qebûlkirin loma xebatên wan jî dê li ser çand û Zimanê Kurdî zêde bibin.

Mehmet Devîren-hevserokê Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê, got:"Hevalên me yên Êzidî temsîl dikin, gelek hevalan cil û bergên pêşmegeyan li xwe kirin, gelek hevalan cil û bergên Ermeniyan li xwe kirin. Me wekî wekheviyê, biratiyê nîşan da. Ew biryara me dê bidome û ez bawer dikim ku dê ev biryar li hemû şaredariyên me jî were dayîn. Lê em nabêjin tenê cil û bergên me di hêwana encumenê de bin, em dixwazin vê rêbazê bikin nav herêmê û li her qada jiyanê, cil û bergên xwe li xwe bikin."

Ji bilî biryara ku dê di civînên encumenê de cil û bergên Kurdî werin lixwekirin, biryar e ku piştî Cejina Qurbanê, li hemû taxên ku aîdê navçeya Bajarê Nû ne; pirtûkxane werin vekirin û ji bo vê jî di serî de ji çapxaneyên Kurdî, dûre ji xelkê alîkariyê dixwazin da ku ji bo pirtûkxaneyan pirtûkan bibexşînin. Endamê Encumena Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê Adem Can jî dibêje; di nav encumena wan de 5 kes endamên komisyona çand û zimanê Kurdî ne û di her civînê de daxwazên gel ji bo civatê radigihînin.

Adem Can-endamê Encumena Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê, dibêje:"Komîsyona me di nav mehê de 5 rojan digere, xebatên xwe yên teknîkî dimeşîne. Her dem li qadan in, bi gel re têkiliyê datînin û li gorî xwesteka gel, xebatên xwe dimeşînin. Ji ber vê jî em ê xebatên xwe yên li ser çalakiyan bidomînin."

Rayedarên Şaredariya Bajarê Nû ya Diyarbekirê da zanîn ku heger astengiyên fermî ji pêşiya wan werin rakirin, ew ê di destpêkê de ji bo Zimanê Kurdî qursan vekin û piştî cejinê jî dê hewil bidin zêdekirina xebatên sazî û dezgehên çand û hunerê da ku daxwazên ciwanên taxên Bajarê Nû werin bicihanîn.