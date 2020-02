Nivîsîngeha Ragihandinê ya Serokwezîr, derbarê projeya 100m ya Silêmaniyê daxûyanî da

K24 – Navenda Nûçeyan

Nivîsîngeha ragihandinê ya Serokê hikûmeta herêma Kurdistanê welatiyên Silêmaniyê piştrast dike, ku di heyamek nêzîk de dest bi cîbicîkirina projeya 100metrî a Silêmaniyê tê kirin, bi cûreyek ku samanên welatiyên Silêmaniyê, bi awayekî kara û bi cî ji bo xizmeta wan bikeve kar de.

Di zelalkirinekê de, Nivîsîngeha Ragihandinê ya Serokê hikûmeta herêma Kurdistanê amaje bi wê yekê dike, ku di vê heyamê de, gelek kes û alî pir bi ne şarezayî û bê zanyarî, di çarçoveya mûzayedkirinê de, babeta projeya cadeya 100 metrî a Silêmaniyê xistine ber behs û gotûbêjan. Bi mixabinî ve, heta radeyeke zor jî, armancek tevlîhevî li pişt van hewlan heye.

Amaje bi wê yekê dike, welatiyên xoşewîst ên Kurdistanê û bi taybetî yên bajarê Helmet û Qûrbanî agahdar dikin, ku hikûmeta herêmê bi berçav girtina rewşa darayî a herêma Kurdistanê, ta niha tenê rezamendî liser cîbicî kirin a wan pirojeyan da ye, ku bi rêjeya zêdetir ji sedî 75 bo pêşxistina parêzgehan, hatine cîbicî kirin. Lewra ta niha hikûmet vala nebû ye ser wan pirojeyan, ku rêjeya cîbicî kirina wan, di jêr rêjeya amaje pê hatiye kirin de be. Lê di heman demê de, lijneyek bilind û pispor a hikûmetê mijûlê dûvçûn û amadekarî kirin e bo destpêkirina hinek projeyên stratejî, ku projeya cadeya 100metrî a Silêmaniyê jî, di nav wan pirojeyan de ye.

Nivîsîngeha Ragihandinê ya Serokê hikûmeta herêma Kurdistanê diyar dike, ku daxwaziya sereke ya welatiyên Kurdistanê, hertim çaksazî û şefafiyet bû ye. Lewra dûvçûn û nirxandin bo hemu girêbestan tê kirin, li her cihekî herêma Kurdistanê be. Heta samanên niştîman, di berjewendiya ti kes û aliyekî neyê bi heder dan. Hikûmeta Herêmê, xizmetguzariyan bêyî cudahî digihîne hemu navçeyên herêma Kurdistanê. Welatiyên me li Silêmaniyê hêjayî baştirîn xizmetguzarî ne û di çend mehên borî de jî, biryar liser cîbicî kirin a çendîn proje li sînorê Silêmanî, Germiyan, Helebçe û Îdareya Raperîn dan e û di heyameke nêzîk de jî, dest bi cîbicî kirina projeya 100metrî a Silêmaniyê tê kirin. Bi cûreyek, ku samanê welatiyên Silêmaniyê bi awayekî kara û bi cî ji bo xizmeta wan bikeve kar. Di proseya dûvçûn a projeyên Silêmaniyê jî, çi pereyên ku bimîn e, dê li wî sînorî bo pirojeyên din werin xerc kirin.

C.B