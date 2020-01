Encamnameya Komxebata Yekîtiya Neteweyî

K24- Hewlêr

Komxebata ku bi armanca Yekîtiya Netewî hat plankirin û li 18-19/1/2020 li Dîyarbekir hat li darxistin bi dawî bû. Piştî bidawîbûna wê, Encamname ya Komxebata Yekitiya Neteweyî bo raya giştî hat belav kirin.

Di wê e Encamnameyê de hatîye: Nêzî 130 siyasetmedar, akademîsyen, jin, ciwan, seyda û Saziyên sivîl di Komxebatê Beşdar bûn û li ser sê xalan nerîn û pêşniyarên xwe anîn zimên.

Di wan dû rojan de gengeşe hatîye kirina li ser hewcedariya tifaqa netewî, li ser model, bername, rêvebirinê û li ser kêşeyên pêşiya tifaqê û rê û rêbazên çareseriyê.

Di pişkeka dîin encamnameyê de dibêje: Ev hewcedarî ku ji Qazî Mihemed heta îro hatiye, hewcedariya yekîtiya Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê û banga cîhanê ku ji me re dibêje “hûn bibin yek em ê piştevaniya we bikin” li qadro û partiyên me ferz kir ku em xwe bi yekîtiya netewî bigirin. Ev rewşeke erênî ye û belkî jî di dîroka Kurdistanê de cara ewil e di vê astê de tê xuyakirin!

Ev jî deqa wê Encamnameya Komxebata Neteweyî ye:

Encamnameya Komxebata Yekitiya Neteweyî

Ji raya giştî re;

Nîqaş û pêşkêşî, li ser hewcedariya tifaqa netewî, li ser model, bername, rêvebirinê û li ser kêşeyên pêşiya tifaqê û rê û rêbazên çareseriyê domiyan. Herwiha li ser êrîşên deskeftiyên gelê me yên hundirîn û der sînor û heta êrîşên li ser hebûna gelê me hat axaftin.

Bi taybetî, jin û ciwanan bi nerîn û pêşniyarên pêşiya Komxebatê vekirin. Seyda û Meleyên me, ji Îslamîstên siyasal heta komunîstan bi awayekî fireh parastina Yekîtiya Netewî kirin û ev yek balkêş û binirx bû. Banga Dayikan a xurt û bi qêrîn, li siyaseta Kurd bû û hêja bû. Bi vê nezîkatiyê ev helwesta ku di Komxebatê de bandorker bû ku, divê ne li ser îdeolojiyan bes li ser nirx û deskeftiyên netewî, xwedîderketin, mezinkirin û parastina deskeftiyan bê meşandin.

Qadro û partiyên Kurdistanî, banga tifaqa netewê ku kolanan bilind dibû bi awayekî zelal di Komxebatê de dan xuyakirin. Ev hewcedarî ku ji Qazî Mihemed heta îro hatiye, hewcedariya yekîtiya Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê û banga cîhanê ku ji me re dibêje “hûn bibin yek em ê piştevaniya we bikin” li qadro û partiyên me ferz kir ku em xwe bi yekîtiya netewî bigirin. Ev rewşeke erênî ye û belkî jî di dîroka Kurdistanê de cara ewil e di vê astê de tê xuyakirin!

Di van şert û mercan de qadro û partiyên me yên siyasî divê li ser Yekîtiya Netewî gav biavêje. Û bi perspektîfa Komxebat re zor û zehmet be jî dê gava Yekîtiya Netewî bê avêtin. A muhîm ev e ku em ji vê gavê paşde nemînin. Yekîneyên Komxebatê perspektîfek diyar kirin û gotin “li ser armanca Tifaqa Yekîtiyê bi biryar û bi îstîkrar bimeşe lê lenezîne”. Ev yek hêleke din a Komxebatê ye. Di Komxebatê de xala hevpar ev bû ku ji bo Yekîtiya Netewî gava ku dê li Bakurê Kurdistanê bê avêtin li çar perçeyan divê bê belavkirin û ber bi Kongreya Netewî ve mezin bibe.

Xala din a Komxebatê, beşdarkirina partiyên din bû ku derveyî xebatên tifaqê mane. Ev nêzîkatî erênî û hêvîbexş e.

Em bi hêvî ketin Komxebatê û me dît ku di temamê Komxebatê de jî hêvî bandorker bû. Ji bo çalakkirina vê hêviyê Komxebatê ev peyam da; em hem nîqaş bikin û hem jî bi awayekî çalak bimeşin.