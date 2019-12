Akar: NATO Tirkiye bi tenê hîştiye

K24 – Navenda Nûçeyan

Wezîrê Berevaniya Tirkiyê Hulusî Akar radigihîne, li ser YPGê wan bi NATOyê re lihev nekirine û NATO Tirkiye tenê hiştiye.

Wezîrê Berevaniya Tirkiyê Hulusî di derbarê lûtkeya NATOyê de axivî û diyar kir, NATOyê di derbarê şerê li dijî YPGê de Tirkiye tenê hiştiye. Wan digel NATOyê lihev nekirine û hin endamên NATOyê operasyona Tirkiyeyê ya dijî YPGyê wekî nasnekirina hevpaymaniya NATOyê nîşan dane.

Wezîrê Berevaniya Tirkiyê Hulusî Akar di axaftinekê xwe de, Lûtkeya NATOyê ya li Londonê dinirxîne û diyar dike li ser pirsa YPGê Tirkiye ji aliyê NATOyê ve tenê hatiye hiştin û wan bi NATOyê re lihev nekirine.

Akar got: “Em nêzikê 70 sal in endamê NATOyê ne. Me di destpêkê de dixwest de gefa terorê ya li ser sînorê me, digel hevpeymanên xwe yên NATOyê tine bikin. Ji bo vê jî me xebatên hevbeş û danûstandinên dûr û dirêj kirin. Lê me digel NATOyê li hev nekir û di şerê dijî teorê de NATOyê em tenê hiştin. Hin alî hewl didin gavên me yên ji bo ewlekariya me ya netewî hatine avêtin, wekî nasnekirina NATOyê nîşan didin. Ev tohmet berevajîkirina rastiyan e.”

Tirkiye ji NATOyê dixwaze YPG wekî rêxistinek terrorist were naskirin û şerê wê were kirin. Wezîrê Derve yê Tirkiyê Mewlût Çavuşoglu li Romayê vê daxwazê dubare kir û got, Tirkiye beramnerî NATOyê destberdar nebûye. Pilana ku YPG wekî gef tê naskirin belav nebe û ew nahêlin pilana parastina Polonya û welatên Baltik belav bibe.”

Pêşengên NATOyê yên wekî Amerîka û Fransa daxwaza Tirkiyê red dikin. Serokomarê Fransayê Emanuel Macron û Wezîrê Berevaniya Amerîkayê Mark Esper diyar kiribûn, ew YPGyê wekî terorrist ranagîhin.

S. B