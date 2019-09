Li Wanê dema qedexekirina çalakiyan careke din hate dirêjkirin

K24 – Navenda Nûçeyan

Li bajarê Wanê dema qedexekirina çalakî û xwenîşandanan careke din hate dirêjkirin.

Li Wanê 1023 roj in her cure xwenîşandan û çalakî qedexe ne û her 15 rojê carekê dema qedexeyê tê dirêjkirin.

Parêzgeriya Wanê li ser qedexekirina çalakiyan rijd e û careke din heta 15 rojan dema qedexeyê dirêj kir.

Parêzgeriya Wanê biryara xwe bi parastina aramiya civakê û ewlekariya mal û canê welatiyan ve girê dide.

Pêştir Parlementerê Wanê yê HDPê Murat Sarisaç nerazîbûn li dijî qedexeyê nîşan bû û gotibû, qedxeya li Wanê ne biryareke keyfî ya parêzgerî ye. Qedexe, siyasta Hikûmeta Tirkiyeyê ya li dijî Kurdan eşkere dike.

Baroya Wanê jî bi armanca hilweşandina biryara parêzgeriyê, heta niha 9 caran serî li Dadgeha Îdarî ya Wanê dane.

S. B