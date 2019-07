Tiramp: Me Mûsil û Felûce rizgar kir

K24- Hewlêr

Donald Tiramp, serokê Wîlayeta Yekgirtî ragehand: Emerîkayê Felûce û Mûsil rizgar kir, Emerîka xwedîyê bihêztirîn supaye.

Di roja serxwebûna Emerîkayê de, Tiramp î gotarek pêşkêş kir û ragehand: Em şîyayîn Feluce û Mûsil rizgar bikîn û xelafeta Daişê li Suryayê 100% ji nav bibîn.

Herweha amaje bi dîroka welatê xwe da û got: Bi dirêjahîya dîrokê leşkerên Me bervanên azadîyê bûne û Me bihêztirîn supa heye li ser rûyê erdê.

Amaje bi wê yekê jî da: Ti tişt nekare Emerîkayê ragire, Em tim ew gel dibîn, ku bi ser daktatoryetê re serkevtî dibîn û zanînê belav dikîn.