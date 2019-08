Tuneleke nû bo Derbendîxanê dihêt durstkirin û pirojeya Şemendefirê jî heye

K24- Hewlêr

Dana Ebdulkerîm wezîrê avedankirin û akincîbûnê di hikumeta Herêma Kurdistanê de, çend pirojeyek bo baştirkirina rê û cadeyên Herêma Kurdistanê aşkera kir.

Di dema serdana xwe de bo şuqeyên kirêçîyan li Hewlêrê, Dana Ebdulkerîm di hevpeyvîneke rojnamevanî de got: Çunku Tunêla Derbendîxan gelek kevne, biryare tuneleke bo Derbendîxanê bihêt duristkirin.

Ragehand jî: Di dema çar salên dahatî de, cotsayîd a di navbera Silêmanî- Kelar dihêt temamkirin û hewil didîn tunêla nûya Derbendîxanê jî hevdem temam bibe.

Li ser xîça asnîn jî, wezîrê avedankirin û akincîkirinê got: Me piroje daye Civata wezîran û her demeke ku hat pesindkirin Em dê ragehînîn.