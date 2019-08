Banka Navdewletî piştevaniyê li karnama Hikûmeta Herêma Kurdistanê dike

K24 – Navenda Nûçeyan

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi Rêvebirê Herêmî yê Banka Navdewletî Saroc Kumar Jha re çend pirs guftûgo kirin.

Rêvebirê Herêmî yê Banka Navdewletî xweşhaliya xwe bi pêkanîna kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê derbirî û amaje bi wê kir ku karname û hêlên giştî yên bernameya hikûmetê xwendiye û wê bi karnameyeke nayab dizanin. Ji ber wê Banka Navdewletî piştevaniyê li karnamê dike û xweşhal e bi karkirina bi Hikûmeta Herêma Kurdistanê re bo cibicîkirina wê.

Di vî warî de Rêvebirê Herêmî yê Banka Navdewletî ji bilî nasandina nûnerê Banka Navdewletî li Iraqê Remzî Nîman, amaje bi wê jî kir, pisporên Banka Navdewletî amade ne bên Herêma Kurdistanê ji bo hevkariya hikûmetê bikin bi taybet di warê çaksaziya darayî de.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî spasiya piştevaniya Banka Navdewletî kir û got: Xweşhal in bi piştgîriya dezgeheke girîng wek Banka Navdewletî li karnama hikûmetê ku armanca me ya sereke ew e, bi hewl û karînên xwe û piştgîriya dostên me geşeyê bi aboriya Herêma Kurdistanê bidin û berfereh bikin bi awayekî ku tenê pişt bi jêderekî dahat nebestin, bi taybetî girîngiya zêdetir bidin karta keştûkal, pîşesazî û geştûguzariyê û zemîneke baştir ji bo webirhênana biyanî û navxweyî durist bibe, ta Hikûmeta Herêma Kurdistanê bikare xizmeta hemû welatiyên Herêma Kurdistanê bê cudahî bike.”

S. B