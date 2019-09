PDK: Li Kerkûkê, Em li gel yek lîstîyê ne

K24- Hewlêr

Berpirsê liqa 3yê Partîya Demokrata Kurdistanê (PDK), Mehemed Xurşîd ragehand: PDK li gel yek lîstîya Kurdîye bo helbijartina Civata Parêzgeha Kerkûkê.

Got jî: Wek PDK em yekem partî bûyîn me daxwaza yek lîstîyê kir bo helbijartina Civata parêzgeha Kerkûkê.

Herweha got: Em li gel wê yekê ne ku Kurd yek deng û yek helwêst be.

Berpirsê liqa sê ya PDKyê got jî: Bi rêya telephone ve Em li gel alîyên Kurdî li Kerkûkê axivtîne û me helwêsta xwe bi wan re ragehandîye, ku Em li gel yek lîstîyê ne û me pêşnîyaz jî kirk u giringe nave lîstê nave Kurdistanê têde hebe, lê xoşbextane navê lîstê hatîye ragehandin û nave lîstê (Kerkûk Kurdistanîye) ye.

Evro alîyênn sîyasî yên Kurdistanî li Kerkûkê bi mebesta pişikdarîkirinê di helbijartinên Civata Parêzgehê civyan û rêkkevtin ku bi lîsta hevpişik pişikdarîyê di helbijatinê de bikin.

Biryare 1ê Nîsan a dahatî piroseya helbijartina Civata Parêzgehên Îraqê birêve biçe.