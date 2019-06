Amerika: Tirkiye dê bi encamên neyênî re rûbirû bibe

K24 – Navenda Nûçeyan

Nûnerê Herdemî yê Amerika li NATOyê got: Diyar e Tirkiye bi biryar e ku mûşekên S-400 an wergibre, dê di serî de ji bernameya F35an were derxistin û bi gelek encamên din re jî, dê rûbirû bimîn e.

Ligor nûçeyên medya Tirkiyê, Amerika gelek caran Tirkiye hişyar kiriye, da ku mûşekên S400an ji Rusya nekire.

Lê beriya ku Erdogan biçe Kombûna G20 an li Japonyayê, da xûya kirin, ew dê meha pêşya me mûşekên S-400 an ji Rusya wergibre û ev babetek bi serweriya welatê wan ve girêdaye.

